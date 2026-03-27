26日、将棋の王将戦で藤井聡太六冠が防衛を果たしました。絶体絶命のピンチからの33年ぶりという歴史的な大逆転。師匠・杉本八段の分析は？ 【写真を見る】藤井六冠“大逆転”なぜできた？ 師匠･杉本昌隆八段の分析は…33年ぶり歴史的勝利の王将戦 ｢一手勝ちを読み切るスタイルが戻ってきた｣ 棋王戦最終第5局どうなる？ （藤井聡太六冠）「防衛というのは厳しいと感じるところもあったので、"不思議な気持ち"というのが今の実感