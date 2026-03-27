2026年3月27日、韓国メディア・朝鮮ビズはノーベル賞受賞作家ハン・ガンの長編小説「別れを告げない（英題：We Do Not Part）」が米国の権威ある文学賞「全米批評家協会賞」の小説部門を受賞したと報じた。同賞は米ニューヨークで開催された授賞式で発表され、同作の英語版が選出された。全米批評家協会賞は、英語で出版された優れた書籍を対象に選ばれる文学賞で、ピューリッツァー賞や全米図書賞と並ぶ主要文学賞の一つとされて