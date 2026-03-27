3月27日付ロイター通信によると、米財務省が26日に、ドナルド・トランプ大統領の署名入りの米ドル紙幣を2026年夏から印刷すると発表しました。在任中の大統領の署名が紙幣に記載されるのは米国史上で初めてです。改めてデザインされた紙幣は、米国建国250周年を記念する目的で発行されます。まずはトランプ大統領と米財務長官の署名入りの100ドル紙幣が6月に印刷され、その後数カ月にわたり、他の額面の紙幣も順次印刷されます。新