女優・モデルとしても活躍している田中美久が3月26日、自身のXを更新。カメラ撮影中に起きた、話題の韓国グループにまつわるエピソードを明かし、賛否を呼んでいる。「この日、田中さんは、《aespaを担当して撮ってるカメラマンさんからジゼルに似てる！ジゼルジゼル！！！って韓国語で言われて》と投稿。続けて、《なんて言ってるか、ジゼルさんの名前とaespaさんの名前しか聞き取れなくて、後々通訳さんからジゼルさんに似て