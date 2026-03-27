3月25日、劇作家で演出家、ミュージシャンのケラリーノ・サンドロヴィッチがXを更新。そこでの発言が話題となっている。「ケラリーノさんはこの日、《「戦争反対」と投稿するとつべこべ文句を言われるらしい。》とXに投稿しました。昨今のイラン情勢などを踏まえたものと思われますが、さらに続けて《「戦争反対じゃない人なんかいない」とか、「戦争反対にも種類がある」とか。そんなことを逐一返してこなくてもいいよ。議論し