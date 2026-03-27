タレントで俳優のＭＥＧＵＭＩ（４４）が２７日、都内で行われたオリジナルアニメ「映画えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」の公開初日舞台あいさつに出席した。ＭＥＧＵＭＩは漆黒のオフショルダードレスで登場し、大人の魅力を発揮。劇中のセリフについて、製作総指揮の西野亮廣から「丸投げされた、ひどいもんですよ」と暴露。印象的なシーンがアドリブだったことが明かされ、映画を鑑賞したファンから感嘆と拍手が