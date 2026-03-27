お笑いコンビ・ダイアン（ユースケ、津田篤宏）がMCを務める読売テレビ『スーパーマーケット・バラエティダイアンのマニアめし』（前9：25〜※関西ローカル）が28日に放送される。【番組カット】ユースケの主夫力にがく然…調理するダイアン＆なるみスーパーマーケットを舞台に、MCのダイアンがゲストを招き、店内を巡りながら、ゲストの私生活や食へのこだわりを深掘りする3週連続放送の単発バラエティー。ゲストが明かす