3月26日、漫画家の倉田真由美氏がXを更新し、戦争をめぐる議論のあり方について私見を投稿した。その内容が波紋を広げ、賛否が巻き起こっている。倉田氏は、2000年6月から2013年4月まで週刊誌『SPA!』（扶桑社）で連載されていた『だめんず・うぉ〜か〜』が出世作となり売れっ子漫画家に。2021年から開始したXは現在フォロワー13万人以上となっており、発言には注目が集まる存在だ。倉田氏は投稿で《戦争反対と言いながら自