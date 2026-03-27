「広島−中日」（２７日、マツダスタジアム）広島の開幕投手を務めた床田寛樹投手（３１）は５回９安打２失点で降板した。プロ１０年目で初の大役。初回からピンチの連続だった。１死から３連打を浴び、満塁とされるも福永を空振り三振、サノーを右飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。試合が動いたのは二回。先頭の石伊に右中間への二塁打を許すと、続く村松には左中間への適時三塁打を浴び、先制点を献上。１死後、カリス