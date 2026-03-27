日本養鶏協会は２７日、２０２６年の鶏卵の需給見通しを発表した。鶏卵の生産量は前年より５万トン程度多い２４０万〜２５０万トンを見込む。高病原性鳥インフルエンザの影響でしばらく高値が続くものの、夏頃までには価格は落ち着く見通し。農林水産省の３月の食品価格動向調査によると、鶏卵（サイズ混合・１０個入り）の全国平均小売価格（税込み）は３０９円で過去最高を更新するなど、高値で推移している。協会によると