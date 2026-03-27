人気日本人女子レスラーが、意外なパートナーとともにトレーニングを実施。祭典を間近に控えた“秘密特訓”の様子に、ファンの期待もさらに高まっている。【画像】日本人女子、“意外な相手”とすっぴんトレーニング共演WWEスーパースターのステファニー・ヴァッケルが26日、自身のインスタグラムを更新。日本人スーパースターのイヨ・スカイらと写ったトレーニングのオフショットを公開した。4月に開催される年間最大の祭典「