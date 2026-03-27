◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年3月27日みずほペイペイD）ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が今季1号ソロを放った。3―4の4回先頭で、左中間へ打った瞬間に分かる1号同点弾。ただ、ダイヤモンドを一周すると、昨季までお決まりだった「どすこい」ポーズをせず。気合の入った表情でベンチに戻った。昨季は130試合で打率.226、23本塁打62打点。昨年11月に「今年の成績がだめだったので打撃に集中したい。