カンテレ（関西テレビ）が２７日、大阪市内で４月改編発表会を開いた。ゲストにお笑いコンビのアンタッチャブルが登場。新番組「アンタッチャブルでやらせてもらってます」（４月１８日スタート、毎週土曜０・４５）を熱くＰＲした。会見の終盤に２人が元気よく姿を見せた。司会を務める関純子アナウンサーが特大のクラッカーを用意し、号砲とともにモニターに新番組のタイトル、放送時間が掲出され、コンビが「アンタッチャブ