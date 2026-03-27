Image: Raymond Wong / Gizmodo US 2025年一気に盛り上がりを見せたスマートグラス。まだ市場が初期なだけあって、ハードや機能が多種多様でガジェットとしては面白い時期にあります。スマートグラスが一般に普及するかは懐疑的ではありますが、モノとしての魅力以前に普及の壁がいろいろあります…。その最たるものがプライバシー。今年に入って明らかになった、Metaスマートグラス撮影の映