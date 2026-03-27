3月26日の19時すぎ。東京都豊島区池袋のサンシャインシティは、阿鼻叫喚に包まれた。「施設内にある『ポケモンセンターメガトウキョー』で、アルバイトの春川萌衣さん（21）が刺殺されたのです。襲ったのは、元交際相手の広川大起容疑者（26）です。広川容疑者は春川さんを刺殺した直後に自分の首も刺し、病院で死亡が確認されました」（事件担当記者）現場近くの店員が語る。「私は昼から勤務していました。事件が起きた時間は、