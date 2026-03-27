【しまむら】マニアさんのリアルバイには、思わず真似したくなるアイテムが見つかること多数。今回は、そのなかでも春コーデにおすすめの「カーディガン」に注目します。ゴールドカラーのボタンや配色デザインなど、着こなしをさりげなくアップデートしてくれそうなおしゃれカーデをご紹介。きれいめにもカジュアルに寄り添うものばかりで、この春の着こなしに活躍してくれそうです。 Vネッ