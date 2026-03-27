結婚を機に、姑から「うちのやり方」を教えられた経験があるお嫁さんも多いのではないでしょうか。筆者の友人B子もその一人。義母から「朝は絶対にお米を食べさせて」と何度も念を押され、不思議に思っていました。しかしその言葉の裏には、長い年月を経ても消えない義母の切実な思いが隠されていたのです。 朝食はご飯