段ボールハウスの中に入ろうとした猫さんは、出入り口ではなく窓の部分から体を滑り込ませようとしていたのだとか。体が引っかかって身動きが取れなくなり、しばらくじたばたしていたのだそう。動画は3.2万回以上も再生され「強引に入って行かれましたね」「尻と足可愛すぎる」とのコメントが集まっています。 【動画：ダンボールハウスを置いておいたら、『窓部分からネコ』が……爆笑の展開】 段ボールハウ