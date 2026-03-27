【テクニック編】猫が大満足する上手な遊ばせ方4選 1.獲物の動きを真似る 猫は単調な動きだけをされても、興味がなかなか湧きません。なぜなら本物の獲物の動きは「不規則」だからです。 例えば、猫が狙うことが多いネズミも、急に止まったり突然走り回ったりする動きを見せます。この予測できない動きこそが、猫を「捕まえたい！」という気持ちにさせてくれるのです。 獲物の動きは、おもちゃでも十分再現することがで