４月末に自身が企画したライブを開催するなど音楽活動に本格的に乗り出した歌手・タレントの田代まさし(69)が27日までに自身のインスタグラム(@marcys.official)を更新し、薬物検査、がん細胞の有無をチェックする血液検査の結果がいずれも「陰性」だったことを報告した。また、田代は当サイトの取材に対し、今年1月に受信した脳ドックの結果を受けて自身の健康面についての思いも明かした。 【写真】薬物検査の結果が「陰性」