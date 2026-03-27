イギリスの中学校の図書室から、AIによって「不適切」だと分類された書籍が撤去されるという事態が発生しました。AIによって不適切だと判定された本の中には、ジョージ・オーウェルの「一九八四年」やミシェル・オバマ氏の自伝「マイ・ストーリー」のほか、「チェンソーマン」「鬼滅の刃」「呪術廻戦」「ワンパンマン」などの漫画も多数含まれていました。School book banning escalates in the UK as Greater Manchester secondar