大井競馬所属の赤嶺本浩調教師（７２）は、３月２７日の大井競馬８Ｒでアンニンドウフを出走させ８着。最後の管理馬を送り出し、１９９２年４月の初出走以来、約３４年の調教師人生に幕を閉じた。１９７５年にデビューした騎手時代を含めれば５０年を超えるホースマン生活。レース後は騎手時代に着用していた勝負服姿で記念撮影を行い、多くの関係者から労いの言葉が贈られた。赤嶺本調教師は「勝負服を着るのはジョッキーを引