◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が、１２球団の新人最速でプロ初打点をマークした。開幕戦に「１番・中堅」で出場。２点ビハインドの５回無死三塁で、中日の先発・柳から鋭い二ゴロを放ち、三塁走者が生還した。オープン戦は１２球団最多２１安打を放ち、打率３割２分３厘は同２位。文句なしの結果を残し、リードオフマンを託された。デビュー戦に