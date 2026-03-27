俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のあす28日放送回には「建築士夫婦が出した最適解！2つの箱をズラした家」が登場する。【番組カット】驚きの空間！玄関に設けた大容量の収納スペース舞台は、東京都の深大寺エリア。住人（アルジ）は、夫婦ともに大手ゼネコンに勤める4人家族。1年前、夫婦で設計して家を建てた。かなり交通量が多い道