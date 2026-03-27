「ファーム・西地区、阪神５−０広島」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）「阪神ジャガーズデー」と銘打たれ、復刻ユニホームで戦った阪神は投打がかみ合って完封勝ち。先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）は４回２／３を無失点。五回２死一、三塁の場面で降板したが、後を受けた今朝丸裕喜投手（１９）が見事な火消しを見せた。打っては、育成の福島圭音外野手（２４）が２安打。先発出場した試合は４試合連続で