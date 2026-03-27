元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が25日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」にゲスト出演。小さいころに戻ってやり直したい科目を明かした。「勉強より競争が好きだった」と振り返った山口氏。小学校・中学校は地元・北海道の公立校に通い、高校から上京した。「私はどちらかというと、読んで勉強するタイプ」と説明。国語が苦手という神田に対し、「読んでるのが一