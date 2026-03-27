女の子の大切なシール帳にイタズラをしてしまった大型犬。これから始まる“お説教タイム”を前にしたワンコの反応が、あまりにも愛らしいと反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で234万回再生を突破。「なんだこれｗｗｗ」「人間みたい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：女の子の『シール帳』にイタズラした大型犬→『説教される』と察して…叱られる5秒前の『反省の態度』】 怒られる5