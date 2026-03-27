ガチャピン・ムックが、誕生日である4月2日にオリジナル楽曲「ともだちのうた」を19年ぶりにメジャーリリースする。 （関連：Enfants、徒然書簡、Gum-9、MIGHTY HOPE…...次世代ライブハウスに聞いた“今イチオシ”のアーティスト） ガチャピンとムックは、誕生日である4月2日をもっと多くの人と分かち合いたいという想いから『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』と制定。この記念日は、ふたりの合