米グーグル（Google）の研究部門であるGoogle Researchは3月24日、大規模言語モデル（LLM）やベクトル検索エンジンのメモリ消費を大幅に削減する新たな量子化アルゴリズム「TurboQuant」を発表した。AIの応答速度を低下させるボトルネックが解消され、AIや検索基盤の劇的な効率化を実現するとうたう。 開発の背景とAIメモリの課題 AIが情報を理解する基本単位であるベクトルは、画像の特徴や言葉の意味など複雑な