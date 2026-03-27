強風による停電の被害などを防止しようと、長崎市と九州電力送配電が協定を結びました。 長崎市では、強風による倒木などを原因とする停電被害が、毎年 発生しています。 市は全国で初めて、予想される風の強さなどを可視化したハザードマップを作成し、今月完成しました。 協定に基づき、市はハザードマップの情報を提供し、九州電力送配電は配電線への影響を未然に防止するため、樹木を伐採する際に活