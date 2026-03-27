168人が犠牲となった香港のマンション火災について、香港当局は被害を受けた7棟の住人を対象に、自宅に戻って私物を回収するためのスケジュールを発表しました。去年11月、香港のマンションで建物7棟が燃える火事が発生し、消防隊員1人を含む168人が死亡しました。香港メディアによりますと、香港当局はきょう、被害のあった7棟の住人を対象に、自宅に戻り荷物を持ち出せる具体的なスケジュールを発表しました。期間は来月20日から