日本テレビの伊藤遼アナウンサーが、全生放送番組を卒業したことを報告した。自身のＸのプロフィール欄で「アニメオタク兼日本テレビアナウンサー」と自己紹介している伊藤アナは２７日、自身のインスタグラムを更新。「２０２５年度に担当していた全生放送番組卒業！【Ｏｈａ！４】大好きな番組です。朝のお供におはよんを選んでくださった皆様、たくさん支えてくれたスタッフの皆様、共演者の皆様、ありがとうございました