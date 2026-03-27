◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手（３７）が「６番・三塁」でスタメン出場し、阿部慎之助監督（４７）に並んで東京ドーム出場歴代１位の１０１９試合目となった。５回終了、試合成立で達成した。キャンプ時点では定位置を保証されていなかったが、オープン戦は打率２割９分と結果でアピールして１８度目の開幕スタメンを勝ち取った。前日２６日にはフリー打撃で快音を連発し「キャ