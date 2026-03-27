俳優で歌手のディーン・フジオカの妹で、アイドルグループ「チェキッ娘」元メンバーの藤岡麻美が２７日までにＳＮＳを更新。長男が卒園したことを報告した。自身のインスタグラムに「長男が無事に幼稚園を卒園しました」と報告。続けて「私にとっても親として『初めての卒園式』。幼稚園の後半は行事が立て続けにあり、卒園パーティーでもピアノ伴奏を担当常にプチプレッシャーを感じる日々でしたが、無事に終わるたびに胸を