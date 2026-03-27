今月21日に群馬県上野村で発生した山林火災について、消防はきょう（27日）「鎮圧した」と発表しました。今月21日の昼ごろ、群馬県上野村で山林火災が発生し、地上隊のほか、県の防災ヘリや自衛隊のヘリによる消火活動が行われてきました。一時は、延焼のおそれがある近隣住民に避難指示が出される事態になりましたが、発生から7日目のきょう、多野藤岡広域消防本部がドローンやヘリで上空から確認した結果、「午後5時半ごろに鎮圧