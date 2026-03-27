◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２７日・マツダスタジアム）広島の先発・床田寛樹投手が、５回９安打２失点で２点リードを許してマウンドを降りた。１０年目で初の大役は悔しい結果に終わった。初回は３連打で１死満塁のピンチを背負いながら、福永を空振り三振、サノーを右飛に封じた。２回は先頭・石伊に右中間二塁打、続く村松に左中間へ適時三塁打で先制点を献上。さらに１死三塁からカリステの中前適時打で追加点を奪