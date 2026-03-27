去年「原発ゼロ」を実現した台湾できょう、公営の台湾電力が政府機関に原発の再稼働計画を提出しました。台湾では、与党・民進党が東日本大震災の福島第一原発事故などをきっかけに「脱原発」を掲げ、去年5月に、唯一稼働していた原発を停止し、「原発ゼロ」が実現しました。頼清徳総統は今月21日、AI産業などで今後も高まる見通しの電力需要を考慮する必要があるとして、台湾電力が再稼働に向けた準備に着手していると明らかにし