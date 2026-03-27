大阪市全域でオンデマンドバス運行開始 生活に欠かせない「バス」。全国的に深刻な運転士不足や利用者の減少が叫ばれるなか、予約に応じて運行する乗り合い型の「オンデマンドバス」が、3月26日、大阪市内24区全域で利用できるようになりました。 【画像で見る】どうやって乗るの…？オンデマンドバスの予約・利用方法は これまでの路線バスのように決まった時刻表やルートに縛られることなく、利用者の「乗りたい」
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