◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年3月27日東京D）巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（30＝ロイヤルズ3A）が27日、阪神との開幕戦（東京D）に「4番・一塁」で先発出場。2―1の4回にうれしいNPB1号をマークした。巨人の第97代4番が、本拠・東京Dに集結したファンにあいさつ代わりの一発を披露した。1点差に詰め寄られた4回だった。先頭の泉口が投ゴロに倒れた後にこの日2度目の打席に立ったダルベックは、相手先発