◆センバツ第９日▽準々決勝専大松戸２―１山梨学院（２７日・甲子園）リードはわずかに１点。専大松戸のエース右腕・門倉昂大（３年）はミットをにらみ、覚悟を決めた。９回１死一塁。力強く右腕を振り、フォークを決めた。遊ゴロ併殺。７安打１失点の完投勝利だ。昨秋の関東大会準決勝で８回コールド負けを喫した山梨学院に競り勝ち、同校甲子園初の４強入り。拳を突き上げ、ほえた。「前回は自分が打たれて負けた。リベ