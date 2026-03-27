2年ほど前から社会問題となった著名人をかたった「なりすまし広告」。実はその後も被害は減っていません。【画像を見る】偽のYahoo!も…見分けが困難「なりすまし広告」事業者や政府の対応が追い付かない中、詐欺広告を「見える化」する新たな取り組みが民間で始まりました。1か月の被害額200億超増加する「なりすまし広告」高柳光希キャスター:スマートフォンやパソコンに表示される広告の中には、著名人を騙って投資の勧誘など