◇プロ野球パ・リーグ オリックス-楽天(27日、京セラD大阪)オリックスの宮城大弥投手が2回途中8失点で降板しました。開幕投手を任された宮城投手は初回、1アウトから四球とツーベースヒットで2、3塁のピンチを作ると、楽天4番のマッカスカー選手に先制のタイムリーツーベースを打たれ、2点の先制を許します。2回には2アウトとしますが、味方のエラーも重なり、満塁のピンチ。すると、ボイト選手、マッカスカー選手、黒川史陽選手、