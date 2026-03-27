◇パ・リーグ楽天ーオリックス（2026年3月27日京セラD）「26年度版ワシンガン打線」が難敵の宮城を粉砕した。初回1死二、三塁で4番のマッカスカーが左翼へ先制の2点二塁打。「まずはオープニングゲームで一本出てホッとしているよ」と笑顔を見せた。2回には2死満塁からボイト、マッカスカーが連続で2点適時打。なお、2死二塁で黒川、浅村も適時打を放ち、宮城を1回2/3、8失点でKOした。序盤で2本の2点二塁打を放った新