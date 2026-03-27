東京・中央区で撮影されたのは、緊迫する救助の瞬間。26日午後5時過ぎに撮影された映像では、マンションの5階部分から火が上がり、窓から大量の黒煙があふれ出しています。救助に駆けつけた消防隊員。ベランダには人影が確認できます。警視庁によりますと、この火事で一時、70代の男性が取り残されましたが、救助に成功。けがはなかったということです。一方、日付が変わった27日、目黒区自由が丘の住宅街では、空が赤く染まり火の