ミュージカルなどを中心に活躍する俳優の井上芳雄（４６）が２７日、開幕戦のソフトバンク―日本ハム（みずほペイペイ）の試合前の国歌独唱を行った。役目を終えた井上は「大事な開幕戦、きちんとスタートできるようにしっかり歌いたいなと思ったので。役目を果たせてホッとした」と胸をなでおろした。２０１７年の開幕戦で国歌独唱を務めて以来、９年ぶりの福岡での大役を「同じものは他にないくらい、独特の緊張感」と表現し