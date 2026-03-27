メ～テレ（名古屋テレビ） 明治から昭和にかけて走っていたSL、蒸気機関車などが並ぶ広場が28日、名古屋市科学館にオープンします。 名古屋市科学館に28日オープンするのは「鉄道ひろば」です。 駅の雰囲気を再現したエリアには明治から昭和にかけて愛知県内などを走っていたSLや客車などが並びます。 1904年に製造され、中央線や武豊線などを走った「B6形蒸気機関車」は、1日に数回車輪が動く様子を見