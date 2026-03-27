【「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」のモニターキャンペーン】 応募期間：3月31日23時59分まで 海洋堂は公式Xにて、プラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機 “最後の執行者”」のモニターキャンペーンを開催、 応募フォームを公開した。応募期間は3月31日23時59分まで。応募は下記公式Xから行われ、当選