アルバムのタイトルにも掲げた楽曲「0:00（れいじれいれいふん）」のなかで、夜々（よよ）は「時計が鳴く十二の鐘 ほら役を脱ぎ捨てる時間だよ」と歌いかけました。昨日から今日へと変わる境界線をまたぐ深夜0時。自分にいちばん素直になれる時間に寄り添ってくれる、そんな楽曲への思いを語ってもらいました。読み応えのあるロングインタビューです。夜々ってどんな人？夜々と書いて「よよ」と読みます。透明感のある歌声と目を惹