◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)阪神の村上頌樹投手が4回までに3点を失いました。初回、巨人先頭のキャベッジ選手に2球目のストレートを捉えられ、先頭打者ホームランを許した村上投手。さらにこの回、フォアボールとヒットでランナーを許すとダブルプレーの間に2点目を失います。チームは4回に大山悠輔選手の犠牲フライで得点し、1点差としましたがその裏、1アウトからダルベック選手に2球目に投じたアウトコー