日常的に医療的ケアが必要な子ども＝「医療的ケア児」への支援について看護の観点から話し合う協議会の初会合がきのう富山市で開かれました。この協議会は、医療的ケア児の保護者らから「潜在的ニーズを把握していない」との声があったことを受け、県が開いたもので県内の病院や訪問看護事業者の代表などが出席しました。今年1月の県の調査では県内には204人の医療的ケア児がいるとされます。ケアの状況によっては家族は365